Мужчине дали 4,5 года строгого режима за пьяную драку с полицейским в Петропавловск-Камчатском

В апреле этого года ранее судимый нетрезвый мужчина устроил дебош в подъезде своего дома: стучал в двери и распивал спиртное. Соседи вызвали полицию, сотрудники отвезли его в медучреждение на освидетельствование. Мужчина продолжил сквернословить, проявлять агрессию и мешал проведению процедуры. Услышав требование полицейского прекратить, дебошир дважды ударил его. Свою вину мужчина не признал — сказал, что вел себя так из-за несогласия с задержанием. Рецидивист получил 4 года 6 месяцев в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.