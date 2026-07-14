23 детей осмотрели врачи детского фтизиопульмонологического центра во время выездного приема в Находке

Специалисты Приморского детского клинического фтизиопульмонологического центра провели выездной прием в Находке. Детей осмотрели кардиолог и фтизиатр, также провели электрокардиограмму. Всего врачи осмотрели 23 юных пациентов. У двух детей не подтвердилась ранее заподозренная патология, остальные получили рекомендации по дальнейшему наблюдению. В выезде участвовал ординатор Центра Владимир Перов — он консультировал детей и их родителей по вопросам профилактики туберкулеза и прохождения профилактических осмотров. Следующий выезд в Находку пройдет 16 июля. В состав бригады войдут фтизиатр, невролог, кардиолог и пульмонолог.