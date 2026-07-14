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468 партий рыбы и морепродуктов оформлены на экспорт в Приморье и на Сахалине за неделю

С 6 по 12 июля Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило на экспорт 468 партий рыбы и морепродуктов общим весом более 7,1 тыс. тонн. Это в 2,5 раза больше, чем за предыдущую неделю. С начала года управление проконтролировало поставки в 13 стран мира. Основные покупатели дальневосточной продукции — Китай (474,6 тыс. тонн) и Республика Корея (156,8.

С 6 по 12 июля Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило на экспорт 468 партий рыбы и морепродуктов общим весом более 7,1 тыс. тонн. Это в 2,5 раза больше, чем за предыдущую неделю. С начала года управление проконтролировало поставки в 13 стран мира. Основные покупатели дальневосточной продукции — Китай (474,6 тыс. тонн) и Республика Корея (156,8 тыс. тонн). В ведомстве рост экспорта связывают с увеличением спроса на рыбопродукцию из региона. Россельхознадзор продолжает контроль качества всех партий, отправляемых на внешние рынки.