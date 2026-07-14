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Toyota врезалась в пассажирский автобус на ж/д переезде в Биробиджане

13 июля на железнодорожном переезде на улице Трансформаторной в Биробиджане произошло ДТП с участием легкового автомобиля Toyota Rush и пассажирского автобуса ПАЗ. Водитель иномарки при проезде перекрестка не уступил дорогу автобусу, который двигался по главной, и врезался в него. В результате аварии пострадала пассажирка легковушки — ее доставили в травмпункт. В отношении виновника возбуждено дело.

13 июля на железнодорожном переезде на улице Трансформаторной в Биробиджане произошло ДТП с участием легкового автомобиля Toyota Rush и пассажирского автобуса ПАЗ. Водитель иномарки при проезде перекрестка не уступил дорогу автобусу, который двигался по главной, и врезался в него. В результате аварии пострадала пассажирка легковушки — ее доставили в травмпункт. В отношении виновника возбуждено дело за нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью.