Toyota врезалась в пассажирский автобус на ж/д переезде в Биробиджане

13 июля на железнодорожном переезде на улице Трансформаторной в Биробиджане произошло ДТП с участием легкового автомобиля Toyota Rush и пассажирского автобуса ПАЗ. Водитель иномарки при проезде перекрестка не уступил дорогу автобусу, который двигался по главной, и врезался в него. В результате аварии пострадала пассажирка легковушки — ее доставили в травмпункт. В отношении виновника возбуждено дело за нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью.