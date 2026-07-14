Дорожники выпустили в Енисей более 7 тыс. мальков осетра

По его словам, компенсационные мероприятия на этот сезон уже выполнили. В Енисей выпустили почти 8 тыс. молодых осетров. Исполнителем выпуска стала компания «УК Инжиниринг». Она выращивает осетра и стерлядь в собственном рыбоводном комплексе. Все особи проходят необходимые исследования и находятся под контролем специалистов.