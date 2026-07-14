Дорожники выпустили в Енисей более 7 тыс. мальков осетра

В Красноярском крае специалисты КрУДор выпустили в Енисей 7727 мальков сибирского осетра.
Мальков выпустили в районе деревни Пристань Большемуртинско-Сухобузимского округа. Молодь весом около 7 граммов доставляли партиями на катере и отпускали в середине водоема.
«Мероприятия по восстановлению фауны всегда предусмотрены в рамках капиталоемких работ вблизи водоемов, так как последние влияют на количество особей рыб. Вид и количество рыбной молоди обязательно согласовываются с Управлением Федерального агентства по рыболовству», — рассказал руководитель КрУДор Андрей Журавлев.
По его словам, компенсационные мероприятия на этот сезон уже выполнили. В Енисей выпустили почти 8 тыс. молодых осетров. Исполнителем выпуска стала компания «УК Инжиниринг». Она выращивает осетра и стерлядь в собственном рыбоводном комплексе. Все особи проходят необходимые исследования и находятся под контролем специалистов.
Запуск молоди предусмотрен в рамках реконструкции мостов. В том числе речь идет о работах на мосту через реку Сейба на 211-м км трассы Саяны в Курагинском округе. Его реконструируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».