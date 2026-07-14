Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Красноярска проведёт первую онлайн-встречу с жителями

Он будет посвящён ответам на вопросы горожан.

Источник: KrasnoyarskMedia

Глава Красноярска Сергей Верещагин анонсировал новый формат прямого общения с горожанами. Завтра, в 19:00, он выйдет в онлайн-эфир в своём официальном канале «ВКонтакте», который продлится около часа. Он будет посвящён ответам на вопросы жителей.

— Диалог с жителями был и остаётся важной частью моей работы, — отметил мэр. — Каждый день я стараюсь читать ваши комментарии, по возможности отвечать, еженедельно выезжаю в разные районы и ежемесячно провожу личные приёмы. Осенью мы планируем вторую серию очных встреч во всех районах города Красноярска.

Свои вопросы жители могут уже сейчас оставлять под постами в официальных каналах Сергея Верещагина в соцсетях «Телеграм» или «ВКонтакте».