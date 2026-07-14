Мэр Красноярска проведёт первую онлайн-встречу с жителями

Глава Красноярска Сергей Верещагин анонсировал новый формат прямого общения с горожанами. Завтра, в 19:00, он выйдет в онлайн-эфир в своём официальном канале «ВКонтакте», который продлится около часа. Он будет посвящён ответам на вопросы жителей.
— Диалог с жителями был и остаётся важной частью моей работы, — отметил мэр. — Каждый день я стараюсь читать ваши комментарии, по возможности отвечать, еженедельно выезжаю в разные районы и ежемесячно провожу личные приёмы. Осенью мы планируем вторую серию очных встреч во всех районах города Красноярска.
Свои вопросы жители могут уже сейчас оставлять под постами в официальных каналах Сергея Верещагина в соцсетях «Телеграм» или «ВКонтакте».