Мэр Красноярска проведёт первую онлайн-встречу с жителями

— Диалог с жителями был и остаётся важной частью моей работы, — отметил мэр. — Каждый день я стараюсь читать ваши комментарии, по возможности отвечать, еженедельно выезжаю в разные районы и ежемесячно провожу личные приёмы. Осенью мы планируем вторую серию очных встреч во всех районах города Красноярска.