В Волгограде названы имена старых-новых кандидатов, претендующих на мандаты в Госдуме

13 июля в избиркоме Волгоградской области сообщили о приёме документов от старых-новых претендентов на мандат в Госдуме от «Единой России», которые поборются за завидное кресло в одномандатных округах. В их числе депутаты действующего VIII созыва Государственной думы Андрей Гимбатов и Виталий Лихачёв, а также спецпредставитель губернатора по ТЭК Николай Николаев.