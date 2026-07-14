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Бланар: Соглашение по Украине было сорвано Западом вскоре после начала конфликта

Мирное урегулирование конфликта на Украине было возможно вскоре после начала боевых действий, однако этому помешала позиция западных стран. Такое мнение в интервью Štandard высказал министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.

Мирное урегулирование конфликта на Украине было возможно вскоре после начала боевых действий, однако этому помешала позиция западных стран. Такое мнение в интервью Štandard высказал министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.

По словам главы МИД, основу для соглашения могли составить договоренности, достигнутые в ходе переговоров России и Украины в Белоруссии и Турции. Однако, как считает Бланар, дальнейшему продвижению процесса воспрепятствовала позиция западных государств.

— Тогда соглашение было близко, но его сорвали западные страны, когда на тот момент британский премьер Борис Джонсон заявил, что страны Запада это соглашение не поддержат. С тех пор весь процесс начал лишь усложняться, — сказал Бланар.

Министр добавил, что сейчас достичь договоренностей значительно сложнее. По его мнению, ни одну из сторон будущие условия полностью не устроят, а Украине, вероятно, придется рассмотреть возможность уступок, в том числе территориальных, передает издание.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в ближайшее время намерен посетить Киев вместе с делегацией для активизации переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. По его словам, визит станет частью дипломатических усилий Анкары, направленных на продвижение диалога между сторонами. В июне Фидан уже посещал Россию.

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