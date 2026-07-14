Экс-глава РАН рассказал о будущем человечества в эпоху ИИ

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшем будущем помогут человечеству побороть ожирение, избавиться от автомобильных заторов, подберут экологически благоприятные локации для жизни, а также приведут к «судьбоносным изменениям» в медицине. Об этом в эфире Радио РБК рассказал бывший президент Российской академии наук (РАН), научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ) Александр Сергеев. Однако он предупредил: развитие нейросетей в том числе несет в себе риски.
«Искусственный интеллект научит нас жить без ожирения», — уверен Сергеев. Для этого необходимо понять, как работают вкусовые сенсоры человека, на что, по мнению ученого, потребуется 5−10 лет. После этого ИИ сможет рекомендовать каждому человеку то, что ему «приятно в плане вкусовых ощущений» и составлять ежедневный рацион.
Кроме того, нейросети найдут способ расселить людей по экологически чистым зеленым районам. Численность населения в России растет не очень быстро, отмечает экс-глава РАН, и через 10−15 лет можно будет посчитать, в каком радиусе от Москвы будет жить вся страна, заявил Сергеев.
Говоря о здоровье в целом, он сказал, что в ближайшие 15−20 лет грядут «судьбоносные изменения» в медицине, где фокус внимания сместится с лечения на здоровьесбережение. В основе этого процесса — «медицина четырех P (пи)»: предиктивная, превентивная, персонализированная, партиципативная, пояснил он.
«Вот сейчас уже огромное количество маркеров открыто, которые показывают биологический возраст каждого органа, и накопление факторов, которые приведут к тем или иным болезням», — указал он на достижения в медицине, добавив, что задача будет заключаться в том, чтобы как можно дальше оттянуть момент «перехода здоровья в нездоровье».
Также ИИ, на основании персональной информации, будет давать человеку советы о программе действий на день: «Днем занимайся вот этим, вот этим, потом сходит туда-то, и к вечеру ты поймешь, что ты прожил один из самых счастливых дней в своей жизни». Такие изменения могут настать через 10−15 лет или раньше, считает ученый.
Технологии решат и проблему автомобильных проблем, ожидает он. «Я думаю, что, скорее всего, пробок не будет, а очень такое разумное управление трафиком, чтоб пробок просто мы сможем избежать».
При этом развитие ИИ принесет человечеству не только благо, оно может быть даже опасно, полагает Сергеев: «Надо понимать, что есть сейчас так называемый генеративный ИИ, который используется не для анализа накопленных данных, а для предикции». В этих условиях у людей возникает соблазн «жить по указке ИИ», и общество может оказаться «полностью ведомым» советами нейросетей.
Такое развитие событий может повлечь «очень серьезную и опасную стратификацию общества». «Большая часть людей будет жить, будет ведома ИИ, а меньшая, очень тонкая прослойка — это люди-владельцы информации и владельцы ИИ — они будут наверху», — предостерег ученый.
Об опасностях трансформаций, которые несет развитие ИИ заявлял и декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Аузан. Он указал на важность осознания последствий и правильной расстановки приоритетов. Персональные данные, по его мнению, — ключевые активы в эпоху высоких технологий. «Мы считаем наиболее опасным манипулирование со стороны крупных игроков рынка нашим потребительским поведением», — сказал он.
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