Экс-глава РАН рассказал о будущем человечества в эпоху ИИ

Также ИИ, на основании персональной информации, будет давать человеку советы о программе действий на день: «Днем занимайся вот этим, вот этим, потом сходит туда-то, и к вечеру ты поймешь, что ты прожил один из самых счастливых дней в своей жизни». Такие изменения могут настать через 10−15 лет или раньше, считает ученый.