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В Красноярске не стало судьи в отставке Сергея Шаравина

В Красноярске ушел из жизни судья Сергей Шаравин.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске скончался судья Центрального районного суда в отставке Сергей Шаравин. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов края. Сергей Григорьевич родился 17 мая 1970 года, ему было 56 лет.

С 1993 года Сергей Шаравин состоял в различных должностях органов прокуратуры, в июле 2007 года его назначили на должность судьи Центрального районного суда Красноярска, где он проработал более 17 лет. Всего его стаж составлял более 32 лет.

— Судейское сообщество края выражает искренние соболезнования семье Сергея Шаравина. Светлую память о нем навсегда сохранят его родные, близкие, коллеги и друзья.