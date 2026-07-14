Дмитриев предупредил Обаму и Байдена: чем грозит бывшим президентам США выступление Трампа

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал возможной «плохой новостью» для экс-президентов США Барака Обамы и Джо Байдена предстоящее выступление Дональда Трампа.
«Возможно, плохие новости для Обамы [и] Байдена», — написал Дмитриев в соцсети Х, комментируя публикации о возможном представлении Трампом рассекреченных докладов разведки о вмешательстве в выборы 2020 года.
Ранее американский лидер анонсировал в Truth Social телеобращение к нации 16 июля. Однако тему выступления хозяин Белого дома не уточнил. Портал Axios со ссылкой на источник в его окружении сообщил, что одной из ключевых тем обращения Трампа может стать ситуация вокруг Ирана. По словам собеседника агентства, речь будет представлять собой «микс из разных тем». При этом журналист MS Now Джейк Трейлор уточнил, что обращение Трампа к американцам будет посвящено теме иностранного вмешательства в выборы 2020.