Дмитриев предупредил Обаму и Байдена: чем грозит бывшим президентам США выступление Трампа

Ранее американский лидер анонсировал в Truth Social телеобращение к нации 16 июля. Однако тему выступления хозяин Белого дома не уточнил. Портал Axios со ссылкой на источник в его окружении сообщил, что одной из ключевых тем обращения Трампа может стать ситуация вокруг Ирана. По словам собеседника агентства, речь будет представлять собой «микс из разных тем». При этом журналист MS Now Джейк Трейлор уточнил, что обращение Трампа к американцам будет посвящено теме иностранного вмешательства в выборы 2020.