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«Это как понимать?»: на Украине возмущены приоритетами Зеленского после ударов по Одессе

Соскин: Зеленский должен посетить Одессу после ударов ВС РФ, а не Париж.

Источник: Комсомольская правда

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский после атак российских войск должен был направиться в Одессу, а не в Париж. По мнению эксперта, главе киевского режима следовало находиться на месте чрезвычайного происшествия, а не участвовать в зарубежных встречах.

«Ситуация просто возмутительная, друзья. Зеленский укатил в Париж на очередное свидание, пока Одесса в огне после успешных действий России. У него ЧП в городе, а он по дворцам гуляет. Это как понимать?» — указал Соскин в эфире YouTube-канала.

По словам Соскина, очередной саммит так называемой «коалиции желающих» не принес бы значимых решений. При этом он добавил, что личное присутствие Зеленского в пострадавшем городе могло бы позитивно повлиять на настроения одесситов. Эксперт убежден, что реальная поддержка людей важнее дипломатических прогулок.

Кроме того, Соскин обратил внимание на внутренние проблемы государства. Он напомнил, что в стране наблюдается нестабильность в правительстве и растут потребительские цены. В этой связи, как считает аналитик, Зеленскому необходимо чаще общаться с народом внутри Украины, а не скрываться в Европе.

Министерство обороны России сообщило о продолжении ударов по украинским портам. В течение дня 13 июля были поражены два сухогруза в Одесской области.

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