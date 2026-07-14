Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский после атак российских войск должен был направиться в Одессу, а не в Париж. По мнению эксперта, главе киевского режима следовало находиться на месте чрезвычайного происшествия, а не участвовать в зарубежных встречах.
«Ситуация просто возмутительная, друзья. Зеленский укатил в Париж на очередное свидание, пока Одесса в огне после успешных действий России. У него ЧП в городе, а он по дворцам гуляет. Это как понимать?» — указал Соскин в эфире YouTube-канала.
По словам Соскина, очередной саммит так называемой «коалиции желающих» не принес бы значимых решений. При этом он добавил, что личное присутствие Зеленского в пострадавшем городе могло бы позитивно повлиять на настроения одесситов. Эксперт убежден, что реальная поддержка людей важнее дипломатических прогулок.
Кроме того, Соскин обратил внимание на внутренние проблемы государства. Он напомнил, что в стране наблюдается нестабильность в правительстве и растут потребительские цены. В этой связи, как считает аналитик, Зеленскому необходимо чаще общаться с народом внутри Украины, а не скрываться в Европе.
Министерство обороны России сообщило о продолжении ударов по украинским портам. В течение дня 13 июля были поражены два сухогруза в Одесской области.