МЧС Хабаровского края усилили спецавтомобилем для контроля за БПЛА

«Комплекс позволяет оперативно развернуть в полевых условиях точку для работы с беспилотными летательными аппаратами; он включает телекоммуникационное оборудование для организации каналов спутниковой, проводной и радиосвязи, системы видеонаблюдения и видеоконференцсвязи», — говорится в сообщении.