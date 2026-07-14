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МЧС Хабаровского края усилили спецавтомобилем для контроля за БПЛА

Комплекс эффективен в пожароопасный сезон для обнаружение огня, мониторинга паводков и ЧС, а также в поиске людей.

Источник: AmurMedia

Мобильный пункт управления беспилотными авиационными системами (ППУ БАС) на базе специализированного автомобиля «КАМАЗ» повышенной проходимости поступил в распоряжение Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.

«Комплекс позволяет оперативно развернуть в полевых условиях точку для работы с беспилотными летательными аппаратами; он включает телекоммуникационное оборудование для организации каналов спутниковой, проводной и радиосвязи, системы видеонаблюдения и видеоконференцсвязи», — говорится в сообщении.

МЧС Хабаровского края усилили спецавтомобилем для контроля за БПЛА. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

МЧС Хабаровского края усилили спецавтомобилем для контроля за БПЛА. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

МЧС Хабаровского края усилили спецавтомобилем для контроля за БПЛА. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

МЧС Хабаровского края усилили спецавтомобилем для контроля за БПЛА. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

МЧС Хабаровского края усилили спецавтомобилем для контроля за БПЛА. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

МЧС Хабаровского края усилили спецавтомобилем для контроля за БПЛА. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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В состав комплекса входят компактная спутниковая станция для организации широкополосной связи и комплект аппаратуры профессиональной радиосвязи.

Для операторов беспилотных воздушных судов оборудованы четыре автоматизированных рабочих места. В грузовом отсеке имеются шанцевый инструмент, генераторы и имущество для жизнеобеспечения личного состава в полевых условиях.

МЧС Хабаровского края усилили спецавтомобилем для контроля за БПЛА. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

МЧС Хабаровского края усилили спецавтомобилем для контроля за БПЛА. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

МЧС Хабаровского края усилили спецавтомобилем для контроля за БПЛА. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

МЧС Хабаровского края усилили спецавтомобилем для контроля за БПЛА. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

МЧС Хабаровского края усилили спецавтомобилем для контроля за БПЛА. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

МЧС Хабаровского края усилили спецавтомобилем для контроля за БПЛА. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

МЧС Хабаровского края усилили спецавтомобилем для контроля за БПЛА. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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Знакомство с новым комплексом специалисты территориального управления МЧС России провели совместно с представителями комитета Правительства Хабаровского края по гражданской защите, а также лесоохраны. Все отметили, что комплекс эффективен в пожароопасный сезон для обнаружения очагов возгорания, мониторинга паводковой обстановки, поиска людей и объектов в природной среде, сопровождения поисковых групп и построения ортофотопланов, реагирования на ЧС любого характера, где необходима работа операторов беспилотных воздушных судов: обследование, мониторинг, обнаружение.

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