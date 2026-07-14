Мобильный комплекс управления БАС поступил в МЧС Хабаровского края

В Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю поступил мобильный комплекс управления беспилотными авиационными системами. Он позволяет оперативно развернуть в полевых условиях точку для работы с дронами. Комплекс включает телекоммуникационное оборудование для организации каналов спутниковой, проводной и радиосвязи, системы видеонаблюдения и видеоконференцсвязи. В состав комплекса входят компактная спутниковая станция для широкополосной связи и аппаратура профессиональной радиосвязи. Для операторов БАС оборудованы четыре автоматизированных рабочих места. В грузовом отсеке есть шанцевый инструмент, генераторы и имущество для жизнеобеспечения личного состава в полевых условиях. Комплекс эффективен в пожароопасный сезон для обнаружения очагов возгорания, мониторинга паводковой обстановки, поиска людей и объектов в природной среде, сопровождения поисковых групп и построения ортофотопланов. Также он применяется при реагировании на ЧС любого характера — для обследования, мониторинга и обнаружения.