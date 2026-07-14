В Хабаровском крае мошенники притворяются кураторами фонда «Защитники Отечества»

— Не ждите, обращайтесь в полицию незамедлительно. Предоставляйте все: переписки, выписки, номера телефонов, записи разговоров (по голосу преступника можно объединить дело с другими эпизодами правонарушений). Правоохранители незамедлительно возбудят уголовное дело, направят запросы в банки и сотовым операторам, чтобы оперативно разобраться в ситуации и выйти на злоумышленника по горячим следам, — подчеркнул начальник отдела УМВД России по городу Хабаровску Артем Поляков.