В Хабаровском крае мошенники притворяются кураторами фонда «Защитники Отечества»

В Ванинском районе Хабаровского края участились случаи мошенничества, во время которых злоумышленники притворяются координаторами фонда «Защитники Отечества». В администрации муниципалитета предупредили о возможной опасности и напомнили о мерах предосторожности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сообщается, что мошенники добывают реальные фамилии и имена сотрудников фонда, после — представляются ими. Они втираются в доверие: оповещают якобы о возможности получения выплат или медалей. Однако вместо наград жертвы злоумышленников получают ссылку якобы для подтверждения информации, перейдя по которой человек рискует потерять личные данные.
В администрации района напомнили, что переходить по подозрительным ссылкам, сообщать код из СМС, паспортные данные и другую информацию о себе посторонним — крайне опасно.
У фонда «Защитники Отечества», ведущего работу на территории муниципалитета, есть официальные контакты:
Координаторы фонда по Ванинскому району: +7−914−829−76−83, +7−914−151−70−45. Сектор СВО: +7−909−828−41−66, 8 (42137) 55−195, 8 (42137) 55−225.
Если вам поступил подозрительный звонок — нужно сразу обратиться в полицию.
— Не ждите, обращайтесь в полицию незамедлительно. Предоставляйте все: переписки, выписки, номера телефонов, записи разговоров (по голосу преступника можно объединить дело с другими эпизодами правонарушений). Правоохранители незамедлительно возбудят уголовное дело, направят запросы в банки и сотовым операторам, чтобы оперативно разобраться в ситуации и выйти на злоумышленника по горячим следам, — подчеркнул начальник отдела УМВД России по городу Хабаровску Артем Поляков.
Напомним, что мошенники могут притворяться сотрудниками администраций районов и городов для обмана граждан. Подобные случаи участились в Амурске: злоумышленники представляются работниками мэрии и доводят до местных жителей недостоверную информацию о выдаче документов, награды или необходимости явиться на собрание.