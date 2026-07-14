Paramount готовит ремейк культового хоррора «Кошмар на улице Вязов»

Оригинальный «Кошмар на улице Вязов» вышел в 1984 году и стал одним из самых влиятельных хорроров своего времени. История о маньяке Фредди Крюгере, который преследует подростков во сне, получила несколько продолжений, а сам персонаж стал одним из главных символов жанра ужасов.