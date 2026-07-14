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Камень в кузове иномарки привёл к приговору в Комсомольске-на-Амуре

Мужчина разбил кузов иномарки камнем после конфликта с владелицей автомобиля.

В Комсомольске-на-Амуре суд вынес приговор местному жителю, который умышленно повредил автомобиль бывшей девушки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Как установило следствие, инцидент произошёл в ноябре прошлого года. В отдел полиции № 1 УМВД России по Комсомольску-на-Амуре обратилась 39-летняя горожанка, сообщившая о повреждении её автомобиля. Изначально женщина оценила ущерб в 213 тысяч рублей.

Полицейские задержали 40-летнего жителя Комсомольского района, ранее судимого за кражу. По версии следствия, мужчина пришёл в квартиру бывшей девушки, где между ними произошёл конфликт. После этого он вышел во двор, увидел автомобиль женщины на парковке и повредил кузов камнем, найденным рядом.

Проведённая техническая экспертиза определила размер материального ущерба в 270 тысяч рублей. Часть суммы — около 80 тысяч рублей — обвиняемый возместил в ходе разбирательства.

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Кроме того, суд постановил взыскать с осуждённого в пользу потерпевшей 200 тысяч 800 рублей. Приговор вступил в законную силу.