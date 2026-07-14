Камень в кузове иномарки привёл к приговору в Комсомольске-на-Амуре

Полицейские задержали 40-летнего жителя Комсомольского района, ранее судимого за кражу. По версии следствия, мужчина пришёл в квартиру бывшей девушки, где между ними произошёл конфликт. После этого он вышел во двор, увидел автомобиль женщины на парковке и повредил кузов камнем, найденным рядом.