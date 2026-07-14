В красноярском Роспотребнадзоре рассказали, чем полезен укроп и кому он может навредить

Укроп является источников витаминов (С, РР, Р, Е, В1, В2, В6), бета-каротина, фолиевой кислоты, а кроме того, богат минералами (калий, марганец, медь, цинк, кальций, фосфор и железо). Употребление этого вида зелени благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, ЖКТ и поддерживает иммунитет, отмечают эксперты красноярского Роспотребнадзора. Минимальная калорийность укропа делает его подходящим для диетического рациона. При этом эксперты обращают внимание, что избыток укропа в рационе может вызвать временное помутнение зрения, головокружение, упадок сил. Из-за способности снижать артериальное давление укроп нежелателен гипотоникам, не следует в большом количестве употреблять его беременным. Добавим, специалисты советуют перед едой замочить укроп в миске на 15 минут, меняя воду несколько раз, а затем ополоснуть под проточной водой.