Аэропорт Волгограда возобновил работу после ночного простоя

Для обеспечения безопасности пассажиров Росавиацией был введён запрет на прием и отправку воздушных судов, который действовал с 23.49 мск 13 июля до 06.46 мск 14 июля. В настоящее время воздушная гавань возвращается к штатной работе — задерживается один рейс в Москву и два рейса в Северную столицу.