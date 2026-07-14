В России обновят меры борьбы с туберкулезом, ВИЧ и гепатитами

В России актуализируют меры профилактики, диагностики и лечения туберкулеза, ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ.
Речь идет об обновлении комплекса межведомственных мероприятий по борьбе с этими инфекционными заболеваниями. Власти планируют доработать меры профилактики, диагностики и лечения, а также отдельно заняться вопросами инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.
Еще одной задачей станет совершенствование статистического учета.
Работой займутся Минздрав, Минобрнауки, ФМБА и Роспотребнадзор. После этого ведомства должны представить доклад в правительство.