Ремонт дороги, связывающей два района Комсомольска-на-Амуре, почти завершен

В Комсомольске-на-Амуре практически завершен ремонт участка Комсомольского шоссе от улицы Кирова до улицы Степной. Работы велись по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», реализуемому по поручению президента. Общая протяженность участка — 1,6 км. На все работы выделено 139 млн рублей. Ремонт вели две подрядные организации: ООО «Асфальт-ДВ» на участке от улицы Кирова до улицы Базовой и МУП «Спецавтохозяйство» от улицы Базовой до улицы Степной. Полностью заменили бордюры, уложили новый асфальт, отремонтировали тротуары, нанесли разметку. Осталось установить пешеходные ограждения на мосту через реку Силинка. Комсомольское шоссе связывает Ленинский и Центральный округа, а также микрорайон «Парус». На минувшей неделе в городе сдали еще три объекта по нацпроекту: проспект Московский, улицы Сусанина и первый этап улицы Пермской. Работы продолжаются на других участках дорожной сети.