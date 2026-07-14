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«Сладкая парочка»: Кайрат Нуртас разместил кадры с Жулдыз Абдукаримовой

Казахстанский артист Кайрат Нуртас, исполнитель хитов «Алматы Түні», «Ол сен емес», разместил в своем Instagram фото с женой, актрисой Жулдыз Абдукаримовой, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Ол сен емес», — коротко подписал он фото, что в переводе означает «Это не ты».

На фото Кайрат в черном костюме, черной рубашке и темном галстуке. Жулдыз в черном платье с белой опушкой из перьев на рукавах.

Оба они выглядят очень счастливыми и не скрывают улыбок.

Публикация набрала свыше 32 тысяч «лайков».

«Будьте счастливы, дорогие», «Вы так дополняете друг друга. Самая красивая пара», «Сладкая парочка», — отметили фанаты.

Жулдыз на своей страничке в Instagram показала видео, на котором запечатлелась вместе с Кайратом в гримерной.

Она объяснила, что они снимают ролик для его сольного концерта.