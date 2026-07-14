«Сладкая парочка»: Кайрат Нуртас разместил кадры с Жулдыз Абдукаримовой

«Ол сен емес», — коротко подписал он фото, что в переводе означает «Это не ты».
На фото Кайрат в черном костюме, черной рубашке и темном галстуке. Жулдыз в черном платье с белой опушкой из перьев на рукавах.
Оба они выглядят очень счастливыми и не скрывают улыбок.
Публикация набрала свыше 32 тысяч «лайков».
«Будьте счастливы, дорогие», «Вы так дополняете друг друга. Самая красивая пара», «Сладкая парочка», — отметили фанаты.
Жулдыз на своей страничке в Instagram показала видео, на котором запечатлелась вместе с Кайратом в гримерной.
Она объяснила, что они снимают ролик для его сольного концерта.