Глава словацкого внешнеполитического ведомства Юрай Бланар считает, что Европейский союз совершил серьезный просчет, отказавшись от поставок энергоносителей из России. По его мнению, такое решение было продиктовано исключительно идеологическими мотивами, а не экономической целесообразностью.
«На основе идеологических решений мы отказываемся от российских энергоресурсов. Это большая ошибка, потому что эти ресурсы являются надежными, доступными, дешевыми и их легко получить по инфраструктуре, которую мы построили», — указал дипломат в беседе с изданием Standard.
Бланар также сообщил, что тема выстраивания диалога с Москвой будет в числе приоритетных в рамках председательства Словакии в Вышеградской группе, которое начинается с 1 июля. Вместе с партнерами по V4, в которую входят Венгрия, Польша и Чехия, Братислава намерена искать новые подходы к взаимодействию с восточным соседом.
При этом специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что совокупные потери европейских государств из-за энергетического разрыва с РФ уже достигли примерно трех триллионов евро. По его оценке, подобная политика фактически толкает европейскую экономику к глубокому кризису и возможному коллапсу.