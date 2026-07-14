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Глава МИД Словакии Бланар назвал ошибкой отказ Евросоюза от энергоресурсов из РФ

В Словакии назвали приоритетом выстраивание партнёрских отношений с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Глава словацкого внешнеполитического ведомства Юрай Бланар считает, что Европейский союз совершил серьезный просчет, отказавшись от поставок энергоносителей из России. По его мнению, такое решение было продиктовано исключительно идеологическими мотивами, а не экономической целесообразностью.

«На основе идеологических решений мы отказываемся от российских энергоресурсов. Это большая ошибка, потому что эти ресурсы являются надежными, доступными, дешевыми и их легко получить по инфраструктуре, которую мы построили», — указал дипломат в беседе с изданием Standard.

Бланар также сообщил, что тема выстраивания диалога с Москвой будет в числе приоритетных в рамках председательства Словакии в Вышеградской группе, которое начинается с 1 июля. Вместе с партнерами по V4, в которую входят Венгрия, Польша и Чехия, Братислава намерена искать новые подходы к взаимодействию с восточным соседом.

При этом специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что совокупные потери европейских государств из-за энергетического разрыва с РФ уже достигли примерно трех триллионов евро. По его оценке, подобная политика фактически толкает европейскую экономику к глубокому кризису и возможному коллапсу.

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