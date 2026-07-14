Глава МИД Словакии Бланар назвал ошибкой отказ Евросоюза от энергоресурсов из РФ

Бланар также сообщил, что тема выстраивания диалога с Москвой будет в числе приоритетных в рамках председательства Словакии в Вышеградской группе, которое начинается с 1 июля. Вместе с партнерами по V4, в которую входят Венгрия, Польша и Чехия, Братислава намерена искать новые подходы к взаимодействию с восточным соседом.