«Привет» по буквам. Как маленький Давид учится жить в большом мире

Однажды ей всё же удалось отпустить тревогу. Они просто гуляли, и вдруг Дана поймала себя на мысли: «Вот жизнь. И я хочу её жить». Она посмотрела на сына: он сидел и смотрел вдаль. В этот момент она вдруг осознала, что всё время ждёт от него только плохого. Обняла его — и ей захотелось плакать. Давид всё понял без слов. Они спокойно купили продукты и поехали домой, как самые обычные люди. Тот вечер стал для неё особенным.