Капитальный ремонт кровли котельной ЦРБ начался в Переяславке

КГУП «Региональные коммунальные системы» приступило к капитальному ремонту кровли котельного зала котельной Центральной районной больницы в селе Переяславка. Подрядчиком выступает ООО «АР-СТРОЙ». На объекте уже начался демонтаж старого покрытия, которое эксплуатировалось длительное время и утратило защитные свойства. Цель работ — исключить риски протечек и обеспечить сохранность технологического оборудования. За годы использования кровля подвергалась перепадам температур, осадкам и естественному износу, что снижало её защитные функции. После демонтажа специалисты уложат новые гидро- и теплоизоляционные материалы. Работы идут по графику, соблюдаются строительные нормы и правила безопасности. Заказчик осуществляет контроль каждого этапа. Обновление кровли повысит надежность теплоснабжения объектов больницы и жилых домов Переяславки.