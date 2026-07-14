Магаданец отомстил соседу, разбив его автомобиль металлическими трубами

Ранее судимый 46-летний магаданец выбросил из окна своей квартиры 2 металлические трубы на стоящий внизу «Ниссан». Как выяснилось, причиной стал конфликт с соседом — мужем владелицы машины. Ущерб оценили более чем в 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит до 2 лет лишения свободы.