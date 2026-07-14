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Сладкие и запретные: в Челябинскую область не пустили большие партии свежих дынь

Россельхознадзор не пустил в Челябинскую область 40 тонн дынь.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинскую область из соседнего Казахстана не пропустили два грузовика со свежим урожаем дынь.

Машины везли в общей сложности 40 тонн свежих плодов. Но при проверке обнаружилась проблема: дыни забыли снабдить этикетками, на упаковку не нанесли уникальные идентификационные коды.

— Маркировка необходима для обеспечения прослеживаемости груза, подтверждения его фитосанитарной безопасности и исключения попадания на рынок некачественного или зараженного продукта, — прокомментировали в Уральском управлении Россельхознадзора.

В итоге перевозчиков привлекли к административной ответственности за нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции. Машины с дынями вернули обратно на территорию Казахстана.