В Татышев-парке началось обновление Аллеи памяти (видео)

По поручению губернатора Красноярского края Михаила Котюкова в Татышев‑парке стартовало обновление Аллеи памяти.
Напомним, ее заложили в 1995 году в память о солдатах, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане, Чечне и других формированиях в мирное время. Тогда специалисты и общественники высадили 50 деревьев — сибирские яблони и уссурийские груши, а рядом с каждым установили именную табличку с данными героя.
Как рассказали в администрации, к модернизации этого значимого приступил подрядчик ООО «Вэлферд». В этом году выполнят обустройство тропинок и площадки из плитняка, монтаж электроснабжения и освещения, восстановление газона, а также установку системы видеонаблюдения. На 2027 год запланированы работы по созданию интерактивной локации с установкой стелы и памятных табличек.
В создании концепции обновления аллеи приняли участие студенты направления «Градостроительство» Института архитектуры и дизайна СФУ. Было представлено пять проектов, победу одержал разработанный студентами Валерией Добрыниной, Вероникой Ивановой, Валерией Кузнецовой, Дарьей Малюгиной и Полиной Юзупкиной.
«По проекту вход на Аллею памяти обозначит вертикальная стела: в нее будут врезаны элементы из оргстекла. Камень, как символ устойчивости истории, а прозрачное оргстекло — хрупкости памяти. Особую атмосферу создаст зона тихого отдыха. Плотная высадка деревьев образует замкнутое природно‑архитектурное пространство — место, где можно остановиться и побыть наедине со своими мыслями. Сохраняется главная ценность аллеи: около каждого дерева останутся памятные таблички с именами погибших», — отметили в мэрии.
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