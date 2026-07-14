В Татышев-парке началось обновление Аллеи памяти (видео)

Напомним, ее заложили в 1995 году в память о солдатах, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане, Чечне и других формированиях в мирное время. Тогда специалисты и общественники высадили 50 деревьев — сибирские яблони и уссурийские груши, а рядом с каждым установили именную табличку с данными героя.