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Минпросвещения разъяснило правила приема в десятый класс

Минпросвещения: школа может отказать в приеме в 10-й класс при отсутствии мест.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Школа может отказать в приеме в 10-й класс при отсутствии свободных мест, а также если ученик не прошел индивидуальный отбор в профильный класс, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения России.

«Причиной отказа в приеме может стать отсутствие в конкретной школе свободных мест», — говорится в сообщении.

В этом случае родителям ученика для решения вопроса о его устройстве в другую школу следует обращаться непосредственно в региональные или местные органы, ответственные за сферу образования.

В Минпросвещения уточнили, что школа вправе организовать индивидуальный отбор для обучения по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения.

«Если выпускник 9-го класса не прошел успешно индивидуальный отбор, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, обязаны предоставить ему место в данной образовательной организации в классе универсального профиля либо в другой территориально доступной школе», — разъяснили в ведомстве.

Вопрос соблюдения права несовершеннолетних на обучение по программам среднего общего образования находится на особом контроле в Минпросвещения России, Генеральной прокуратуре РФ и Госдуме.

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