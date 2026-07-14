Минпросвещения разъяснило правила приема в десятый класс

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Школа может отказать в приеме в 10-й класс при отсутствии свободных мест, а также если ученик не прошел индивидуальный отбор в профильный класс, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения России.
«Причиной отказа в приеме может стать отсутствие в конкретной школе свободных мест», — говорится в сообщении.
В этом случае родителям ученика для решения вопроса о его устройстве в другую школу следует обращаться непосредственно в региональные или местные органы, ответственные за сферу образования.
В Минпросвещения уточнили, что школа вправе организовать индивидуальный отбор для обучения по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения.
«Если выпускник 9-го класса не прошел успешно индивидуальный отбор, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, обязаны предоставить ему место в данной образовательной организации в классе универсального профиля либо в другой территориально доступной школе», — разъяснили в ведомстве.
Вопрос соблюдения права несовершеннолетних на обучение по программам среднего общего образования находится на особом контроле в Минпросвещения России, Генеральной прокуратуре РФ и Госдуме.