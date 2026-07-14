Фильм о мастере-иконостасчике из Ачинска снимают в Красноярском крае

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это не просто фильм о ремесле, а история о сохранении традиций и духовного наследия. Юрий Дуженков — один из немногих мастеров, сохранивших искусство резьбы по дереву в Сибири.‍