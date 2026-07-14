Фильм о мастере-иконостасчике из Ачинска снимают в Красноярском крае

В Красноярском крае начались съёмки документального фильма об ачинском резчике по дереву Юрии Дуженкове. За свою жизнь он создал более пятидесяти позолоченных иконостасов, сообщили в краевом правительстве.
Работа над картиной идёт в мастерской героя, храмах региона и местах, где его творения уже стали частью церковного пространства.
Авторы фильма покажут весь процесс: от необработанной древесины до установки готового иконостаса в церкви. Лента получила название «Своими руками». Её завершение запланировано на 2027 год. После премьеры в Красноярске фильм представят на российских фестивалях и образовательных показах.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это не просто фильм о ремесле, а история о сохранении традиций и духовного наследия. Юрий Дуженков — один из немногих мастеров, сохранивших искусство резьбы по дереву в Сибири.
Ранее мы сообщали, что Красноярский край потратит 3,2 млн рублей на пресс-тур для десяти блогеров.