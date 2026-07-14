Производственные объекты «Транснефть — Западная Сибирь» посетили студенты СФУ

Между АО «Транснефть — Западная Сибирь» и Сибирским федеральным университетом действует соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает проведение совместных профориентационных мероприятий, организацию практик студентов с возможностью последующего трудоустройства, взаимодействие в сфере подготовки и переподготовки кадров, а также выполнение комплексных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.