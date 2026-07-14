Производственные объекты «Транснефть — Западная Сибирь» посетили студенты СФУ

АО «Транснефть — Западная Сибирь» (дочернее предприятие ПАО «Транснефть») организовало профориентационные экскурсии для студентов Сибирского федерального университета. Мероприятия состоялись в рамках сотрудничества предприятия и вуза в сфере подготовки кадров для нефтегазовой отрасли.
Подразделения Красноярского районного нефтепроводного управления посетили порядка 80 студентов СФУ. Участники побывали на одном из ключевых производственных объектов системы магистральных нефтепроводов Западной Сибири — Ачинской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС), модернизированной в 2024 году.
Для экскурсантов был разработан специальный маршрут, который включал основные производственные направления ЛПДС. Начальник станции Виктор Стенин ознакомил студентов с современными методами работы, энергосберегающими технологиями, принципами промышленной безопасности и охраны труда, рассказал о возможностях карьерного роста и самореализации, ответил на интересующие вопросы.
Гости побывали в новой операторной, откуда ведется управление основными процессами перекачки, и магистральной насосной, оценили передовые технические решения.
Также студенты СФУ посетили нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Вознесенка». Аналогичную встречу с ними провел начальник НПС Кирилл Смагин.
Между АО «Транснефть — Западная Сибирь» и Сибирским федеральным университетом действует соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает проведение совместных профориентационных мероприятий, организацию практик студентов с возможностью последующего трудоустройства, взаимодействие в сфере подготовки и переподготовки кадров, а также выполнение комплексных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.