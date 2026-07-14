«Выпил лишнего»: Ивакова раскрыла, как Ярушин сорвал свадебное торжество

В сентябре 2025 года Ярушин поделился воспоминаниями о периоде, когда имел проблемы с алкоголем. Артист сообщил журналистам, что ему удалось осознать пагубность привычки. Он для себя решил, что либо выберется из этого состояния, либо умрет. По словам Ярушина, пристрастие к алкоголю началось в годы его участия в КВН.