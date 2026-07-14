«Выпил лишнего»: Ивакова раскрыла, как Ярушин сорвал свадебное торжество

Телеведущая Мария Ивакова спустя 15 лет рассказала подробности своей свадьбы с бизнесменом Эрнестом Рудяком, признавшись, что во время торжества ей самой пришлось вести праздничный вечер из-за состояния приглашенного ведущего Стаса Ярушина.
По словам Иваковой, свадьба прошла в итальянском Равелло на Амальфитанском побережье и собрала около 250 гостей. В первый день праздника выступали музыканты, однако вечер не обошелся без неожиданных ситуаций.
— Мне пришлось самой вести вечер, потому что ведущий Ярушин выпил лишнего и уже слегка шатался на сцене. Ну, а еще мужчины решили срочно подтвердить свою маскулинность и подрались. К счастью, без серьезных травм, — рассказала телеведущая в своем личном блоге.
Ивакова также вспомнила, что на свадьбе выступала американская певица Тони Брэкстон, а для гостей подготовили масштабный салют и несколько сюрпризов. Телеведущая отметила, что спустя год после церемонии сама предложила супругу развестись, однако многие теплые воспоминания о празднике сохранились до сих пор.
В сентябре 2025 года Ярушин поделился воспоминаниями о периоде, когда имел проблемы с алкоголем. Артист сообщил журналистам, что ему удалось осознать пагубность привычки. Он для себя решил, что либо выберется из этого состояния, либо умрет. По словам Ярушина, пристрастие к алкоголю началось в годы его участия в КВН.