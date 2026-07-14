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Не удержаться! Вкуснейшие нежные шоколадные капкейки своими руками — рецепт

Приготовление не займёт много времени, а результат порадует и домашних, и гостей.

Этот рецепт понравится любителям шоколада и десертов как из кофейни. В его основе — привычные ингредиенты, которые можно купить в любом продуктовом магазине. Приготовление не займёт много времени, а результат порадует и домашних, и гостей. Сохраняйте проверенный рецепт от krsk.aif.ru и делитесь им с близкими!

Ингредиенты для шоколадных капкейков.

По предложенному рецепту вы испечёте 12 нежных шоколадных капкейков, которые весьма быстро исчезнут со стола. Хотите продлить удовольствие — удвойте количество ингредиентов.

Вам понадобятся:

Масло сливочное — 180 г,

шоколад горький — 90 г,

сахар — 180 г, яйца — 4 шт.,

мука — 100 г,

какао — 30 г,

разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Как приготовить шоколадные капкейки.

Растопите сливочное масло и шоколад в толстодонной кастрюле на медленном огне. Слегка перемешайте венчиком. Добавьте сахар и хорошо взбейте блендером. Остудите смесь до комнатной температуры и по одному введите сырые яйца, взбивая после каждого около одной минуты.

В отдельную ёмкость просейте муку, какао и разрыхлитель. Тщательно перемешайте.

Введите сухую смесь в жидкую небольшими частями, во избежание появления комочков каждый раз распределяя её по всей поверхности массы и бережно перемешивая венчиком до однородности.

В 12 металлических формочек для капкейков вставьте бумажные: лучше по две в каждую, это защитит края от излишнего промасливания. Если вы удвоили количество ингредиентов, выпекать нужно будет в два подхода. Столовой ложкой набирайте смесь и аккуратно перекладывайте в формы, заполняя их примерно на ¾. Отправьте в предварительно разогретую до 180  духовку на 20 минут.

Вы можете корректировать время выпечки в зависимости от особенностей вашей техники, но не открывайте дверцу до полной готовности кексов. Достаньте капкейки в бумажных формочках из металлических, выложите на блюдо и не удивляйтесь, если через пару минут их там уже не будет.