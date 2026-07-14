Суд в Хабаровске закрыл кафе «За обе щёки»

Материалы дела об административном правонарушении были направлены на рассмотрение в Железнодорожный районный суд г. Хабаровска, по результатам рассмотрения дела судом 13.07.2026 было вынесено постановление о назначении административного наказания — об административном приостановлении деятельности предприятия общественного питания «За обе щёки» ИП Ганиева Г. Н.у. на срок девяносто суток.