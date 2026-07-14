Суд в Хабаровске закрыл кафе «За обе щёки»

В связи с получением экстренных извещений о регистрации случаев инфекционного заболевания — острой кишечной инфекции, связанных с употреблением пищевой продукции, изготовленной в предприятии общественного питания «За обе щёки» индивидуального предпринимателя Ганиева Гайрата Норкул угли было проведено эпидемиологическое расследование, сообщает хабаровское управление Роспотребнадзора.
По результатам проведения эпидемиологического расследования были выявлены грубые нарушения действующего санитарно-эпидемиологического законодательства, среди которых приём продукции без деклараций, ветсправок и маркировки, контакт сырого сырья с готовым, отсутствие горячей воды, качественной уборки, повреждения полов, насекомые в помещении.
После массового отравления шаурмой в Хабаровске закрыли точку общепита «За обе щёки».
Специалисты Роспотребнадзора во время проверки выявлены многочисленные нарушения.
В связи с выявлением грубых нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, помимо протокола об административном правонарушении составлен протокол о временном запрете деятельности предприятия общественного питания «За обе щёки» ИП Ганиева Гайрата Норкул угли.
Материалы дела об административном правонарушении были направлены на рассмотрение в Железнодорожный районный суд г. Хабаровска, по результатам рассмотрения дела судом 13.07.2026 было вынесено постановление о назначении административного наказания — об административном приостановлении деятельности предприятия общественного питания «За обе щёки» ИП Ганиева Г. Н.у. на срок девяносто суток.