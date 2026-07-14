График приёма в регистрационном пункте ГАИ изменится на один день во Владивостоке

В связи со служебной необходимостью будет скорректирован график приёма граждан в регистрационном пункте отделения № 1 МОРАС ГАИ УМВД России по Приморскому краю, расположенном во Владивостоке, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
В среду, 15 июля, в регистрационном пункте приём граждан и осмотр транспортных средств по следующим государственным услугам проводиться не будут:
регистрация транспортных средств; выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию колесного транспортного средства; выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесёнными изменениями требованиям безопасности.
При этом услуга по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов будет оказываться в обычном режиме: приём граждан — с 08:00 до 12:00, осмотр транспортных средств — с 13:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).
Остальные регистрационные пункты ГАИ Приморья будут работать в штатном режиме.