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График приёма в регистрационном пункте ГАИ изменится на один день во Владивостоке

По трём услугам приём и осмотр ТС не будет проводиться.

Источник: PrimaMedia.ru

В связи со служебной необходимостью будет скорректирован график приёма граждан в регистрационном пункте отделения № 1 МОРАС ГАИ УМВД России по Приморскому краю, расположенном во Владивостоке, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В среду, 15 июля, в регистрационном пункте приём граждан и осмотр транспортных средств по следующим государственным услугам проводиться не будут:

регистрация транспортных средств; выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию колесного транспортного средства; выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесёнными изменениями требованиям безопасности.

При этом услуга по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов будет оказываться в обычном режиме: приём граждан — с 08:00 до 12:00, осмотр транспортных средств — с 13:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

Остальные регистрационные пункты ГАИ Приморья будут работать в штатном режиме.