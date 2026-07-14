График приёма в регистрационном пункте ГАИ изменится на один день во Владивостоке

При этом услуга по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов будет оказываться в обычном режиме: приём граждан — с 08:00 до 12:00, осмотр транспортных средств — с 13:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).