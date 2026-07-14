В Омской области ФНС в 2025 году предоставила льготы 29 тысячам жителей

Всего плательщиками транспортного налога за 2025 год стали 480 тысяч жителей Омской области и семь тысяч организаций. Физлицам начислили 1,7 миллиарда рублей — на 57,1 миллиона, или 3%, больше, чем годом ранее. Для юридических лиц сумма составила 317,2 миллиона рублей, увеличившись на 12,7 миллиона, или на 5%.