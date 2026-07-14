В Омской области ФНС в 2025 году предоставила льготы 29 тысячам жителей

В 2025 году льготами по транспортному налогу в Омской области воспользовались 29 тысяч жителей и 55 организаций. Общая сумма предоставленных послаблений достигла 84,7 миллиона рублей, сообщили в региональном управлении ФНС.
Физические лица получили льготы на 70,6 миллиона рублей, организации — на 14,1 миллиона. В 98% случаев налог уменьшили автоматически. Такой порядок применили в том числе для участников специальной военной операции и членов их семей, а также для родителей, воспитывающих трёх и более несовершеннолетних детей.
Всего плательщиками транспортного налога за 2025 год стали 480 тысяч жителей Омской области и семь тысяч организаций. Физлицам начислили 1,7 миллиарда рублей — на 57,1 миллиона, или 3%, больше, чем годом ранее. Для юридических лиц сумма составила 317,2 миллиона рублей, увеличившись на 12,7 миллиона, или на 5%.
Большую часть регионального автопарка составляют легковые машины мощностью до 100 лошадиных сил — их насчитывается 245 тысяч. При этом выросло количество автомобилей мощностью от 150 до 200 лошадиных сил: за год их стало больше на 1 420, до 53 729 единиц.