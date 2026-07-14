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Магаданец украл у собутыльника 790 тысяч рублей

38-летний мужчина распивал спиртное с 50-летним приятелем у него в гостях. Между ними вспыхнула ссора, после которой хозяин квартиры обнаружил пропажу денег, лежавших на столе. Ущерб составил 790 тысяч рублей. Как выяснилось, деньги украл собутыльник пострадавшего. Часть средств он успел потратить, а 500 тысяч рублей изъяли полицейские. Злоумышленнику дали 3 года условно с испытательным сроком.

38-летний мужчина распивал спиртное с 50-летним приятелем у него в гостях. Между ними вспыхнула ссора, после которой хозяин квартиры обнаружил пропажу денег, лежавших на столе. Ущерб составил 790 тысяч рублей. Как выяснилось, деньги украл собутыльник пострадавшего. Часть средств он успел потратить, а 500 тысяч рублей изъяли полицейские. Злоумышленнику дали 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Гражданский иск потерпевшего о компенсации морального ущерба удовлетворен в полном объеме.