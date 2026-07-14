Вкуснейшие нежные шоколадные капкейки своими руками — рецепт

В 12 металлических формочек для капкейков вставьте бумажные: лучше по две в каждую, это защитит края от излишнего промасливания. Если вы удвоили количество ингредиентов, выпекать нужно будет в два подхода. Столовой ложкой набирайте смесь и аккуратно перекладывайте в формы, заполняя их примерно на ¾. Отправьте в предварительно разогретую до 180 духовку на 20 минут.