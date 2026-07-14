Похож на град и икру: в нацпарке Челябинской области нашли необычный гриб

Встретить этот организм можно на старом древесном опаде и гниющих растительных остатках. На ранних стадиях своего развития он образует тончайшую полупрозрачную зернистую структуру, которая и вводит в заблуждение неопытных туристов. Гриб не содержит опасных токсинов и не ядовит, однако пробовать его на вкус и собирать в корзину не стоит — никаких подтверждений его съедобности в научном мире попросту нет.