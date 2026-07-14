Похож на град и икру: в нацпарке Челябинской области нашли необычный гриб

Необычный организм относится к классу агарикомицетов и роду пениофорелла, в котором по всему миру насчитывается всего 27 видов. Учёные предполагают, что на фото попала пениофорелла претермисса. Для «Таганая» это историческое событие, ведь этот гриб официально стал 691-м зарегистрированным видом в местном научном каталоге.
Встретить этот организм можно на старом древесном опаде и гниющих растительных остатках. На ранних стадиях своего развития он образует тончайшую полупрозрачную зернистую структуру, которая и вводит в заблуждение неопытных туристов. Гриб не содержит опасных токсинов и не ядовит, однако пробовать его на вкус и собирать в корзину не стоит — никаких подтверждений его съедобности в научном мире попросту нет.
Ранее в национальном парке «Таганай» заметили необычного обитателя, который в этом году появился из-под земли почти на месяц раньше своего привычного биологического срока. Речь идёт о рамарии жёлтой — уникальном грибе, который из-за своего причудливого внешнего вида получил множество колоритных народных названий. Местные жители и туристы часто называют этот лесной трофей «оленьими рогами», «медвежьей лапкой» или «грибной лапшой».