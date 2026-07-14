Летний отдых уходит в горы: как меняются предпочтения казахстанцев

Так, за второй и третий кварталы прошлого года — а именно за период с апреля по сентябрь, охватывающий основной летний туристический сезон — лидером по численности посетителей, обслуженных местами размещения, также стала Алматинская горная курортная зона. За этот период её посетили 1,6 млн человек — более 54% общего туристического потока во все курортные зоны страны и в несколько раз больше, чем у ближайших конкурентов. Для сравнения: в Щучинско-Боровской курортной зоне за тот же период было обслужено 295 тыс. посетителей, в Мангистауской — 255 тыс. Несмотря на то, что именно эти направления традиционно ассоциируются с летним отдыхом, они значительно уступают Алматинской горной курортной зоне.