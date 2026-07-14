Летний отдых уходит в горы: как меняются предпочтения казахстанцев

Именно эти направления традиционно считаются символами отпускного сезона. Однако официальная статистика показывает, что сегодня самым востребованным туристическим направлением страны являются вовсе не пляжные, а горные курорты.
По итогам первого квартала 2026 года абсолютным лидером по численности обслуженных посетителей стала Алматинская горная курортная зона. За январь-март там отдохнули более 509 тыс. человек — почти в 4,5 раза больше, чем в Щучинско-Боровской курортной зоне, занявшей второе место с показателем в 116,7 тыс. посетителей. Далее следуют Мангистауская, Туркестанская и Алтайская курортные зоны. Уже эти данные свидетельствуют о том, что интерес к отдыху в горах продолжает расти, причём не только зимой, но и в течение всего года.
Эта тенденция подтверждается и статистикой прошлого летнего сезона. В летние месяцы горные курорты вновь вошли в число самых посещаемых туристических направлений страны, что свидетельствует не о временном всплеске спроса, а о сформировавшемся долгосрочном тренде. Всё больше казахстанцев выбирают отдых, сочетающий комфорт, живописную природу и разнообразные возможности для активного досуга.
Так, за второй и третий кварталы прошлого года — а именно за период с апреля по сентябрь, охватывающий основной летний туристический сезон — лидером по численности посетителей, обслуженных местами размещения, также стала Алматинская горная курортная зона. За этот период её посетили 1,6 млн человек — более 54% общего туристического потока во все курортные зоны страны и в несколько раз больше, чем у ближайших конкурентов. Для сравнения: в Щучинско-Боровской курортной зоне за тот же период было обслужено 295 тыс. посетителей, в Мангистауской — 255 тыс. Несмотря на то, что именно эти направления традиционно ассоциируются с летним отдыхом, они значительно уступают Алматинской горной курортной зоне.
И это ещё не всё. Горный туризм — как зимний, так и летний — является одним из главных центров притяжения иностранных туристов. Так, по итогам первого квартала 2026 года местами размещения Алматинской горной курортной зоны было обслужено более 131 тыс. иностранных туристов — значительно больше, чем в любой другой курортной зоне страны. В результате на Алматинскую горную курортную зону пришлось почти 95% всего потока иностранных туристов, посетивших курортные зоны Казахстана.
Ниже представлена подробная инфографика «Карта курортных зон Казахстана», наглядно отражающая ситуацию с развитием туристических направлений страны.
Почему летом всё чаще выбирают горы.
Рост популярности горных курортов вполне закономерен. Если раньше они воспринимались преимущественно как место для зимнего отдыха и катания на лыжах, то сегодня многие комплексы превратились в круглогодичные туристические центры.
Одно из главных преимуществ отдыха в горах — комфортный климат. Даже в разгар лета там значительно прохладнее, чем в городе, что особенно актуально в условиях всё более жарких сезонов. Кроме того, горные курорты предлагают гораздо более разнообразный формат отдыха, чем традиционные пляжные направления.
Сегодня это не только прогулки по живописным маршрутам. Туристам доступны канатные дороги, велосипедные трассы, бассейны, спа-комплексы, конные прогулки, верёвочные парки, семейные развлечения, глэмпинги и десятки других активностей. Благодаря этому поездка в горы становится интересной как для любителей активного отдыха, так и для семей с детьми или тех, кто просто хочет провести несколько дней вдали от городской суеты.
Немаловажную роль играет и транспортная доступность. Для жителей крупнейших городов многие горные курорты находятся всего в пределах полутора часов езды, что позволяет приезжать туда не только во время отпуска, но и на выходные, не тратя время на длительные перелёты и переезды.
О высокой доступности и масштабах развития курортных зон также косвенно свидетельствует количество населённых пунктов, входящих в их состав. Так, Алматинская горная курортная зона охватывает 87 населённых пунктов — больше, чем любая другая курортная зона страны. Для сравнения: в курортную зону Имантау-Шалкар входят 76 населённых пунктов — сопоставимый по масштабу показатель. Однако по туристическому потоку разница между зонами составляет сотни процентов. Это говорит о том, что, помимо транспортной доступности, ключевые роли играют уровень развития инфраструктуры, разнообразие туристических услуг и инвестиции в развитие курортных территорий.
Горные курорты делают ставку на круглогодичный туризм.
Высокий спрос стимулирует дальнейшее развитие туристической инфраструктуры. Если ещё несколько лет назад основная часть инвестиций была ориентирована преимущественно на зимний сезон, то сегодня акцент всё чаще смещается на круглогодичный отдых.
Показательным примером такого подхода является горный курорт Oi-Qaragai. На протяжении многих лет курорт направляет значительные инвестиции в развитие туристической инфраструктуры. Эта тенденция сохраняется и в текущем году. Так, в начале 2026 года в Казахстане было одобрено Соглашение об инвестициях по проекту развития горного курорта Oi-Qaragai. Общий объём инвестиций оценивается в 57,2 млрд тг.
Уже сегодня комплекс предлагает широкий выбор летних развлечений: прогулочные маршруты, велосипедные трассы, верёвочный парк, конные прогулки, бассейны, спа-зоны, семейные активности и различные варианты размещения — от гостиничных номеров до шале и глэмпингов. Благодаря такому разнообразию курорт привлекает как любителей активного отдыха, так и тех, кто предпочитает спокойный отдых на природе.
Кроме того, на курорте организован летний детский лагерь, который будет работать до конца августа. В течение сезона там также проходят различные фестивали и действуют специальные предложения для гостей. В частности, для граждан Казахстана запущен тариф «Отан», предусматривающий скидку в 20%, а также предлагается тариф «Всё включено» — один из немногих подобных форматов среди горных курортов страны.
Вместе с тем Oi-Qaragai — не единственный пример развития летнего туризма в горах. Активно расширяют инфраструктуру и другие горные туристические центры Казахстана, в том числе Шымбулак, а также курортные территории Алматинской, Восточно-Казахстанской и других областей. Это способствует росту внутреннего туризма и делает горные направления всё более привлекательными для путешествий в тёплое время года.
Тренды внутреннего туризма.
За последние годы предпочтения казахстанских туристов заметно изменились. Если раньше летний отдых ассоциировался прежде всего с поездками к озёрам и водохранилищам, то сегодня всё больше людей выбирают горы. Причина заключается не только в живописных пейзажах, но и в качественно новом формате отдыха, сочетающем комфорт, современные сервисы и широкий выбор развлечений.
Высокая посещаемость горных курортов показывает, что они постепенно становятся одним из ключевых драйверов внутреннего туризма Казахстана. По мере дальнейшего развития инфраструктуры эта тенденция, вероятнее всего, будет только усиливаться, превращая горный отдых из сезонной альтернативы в одно из самых популярных направлений для летних путешествий.
Новая реальность.
Таким образом, внутренний туризм Казахстана продолжает активно развиваться, а предпочтения путешественников становятся всё более разнообразными. При этом статистика показывает, что именно горные курорты сегодня становятся одним из главных драйверов отрасли, постепенно превращаясь из исключительно зимних направлений в полноценные центры круглогодичного отдыха.
По мере развития инфраструктуры, расширения туристических сервисов и реализации новых инвестиционных проектов привлекательность горных курортов будет продолжать расти. Это не только способствует увеличению внутреннего туристического потока, но и усиливает интерес иностранных гостей, создавая дополнительные возможности для развития регионов и экономики страны в целом.