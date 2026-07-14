Новости Ростовской области 14 июля: БПЛА, бензин, работа АЗС, ДТП, погода

В ночь на 14 июля 2026 над Ростовской областью отражена воздушная атака ВСУ. Экстренные службы региона работают в усиленном режиме: сводки пополняются сообщениями о чрезвычайных происшествиях, а автомобилисты продолжают сталкиваться с ростом цен на горючее.
О том, к чему готовиться жителям Ростовской области, читайте в традиционной утренней сводке нашего издания.
Отражена атака БПЛА ВСУ на Ростовскую область 14 июля: сбито 20 украинских беспилотников.
В ночь на 14 июля в Ростовской области отражена воздушная атака ВСУ: силы ПВО уничтожили 20 БПЛА. Об этом сообщиил губернатор Юрий Слюсарь.
Украинские беспилотники сбиты над Таганрогом, а также в Матвеево‑Курганским, Шолоховским, Усть‑Донецким, Кашарским и Чертковским районами.
Сведений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.
Топливный рынок Дона: цены на бензин и очереди 14 июля.
Ситуация на топливном рынке Дона остается напряженной, несмотря на частичную стабилизацию отрасли. По данным оперативного мониторинга, стоимость некоторых марок бензина незначительно скорректировалась. Однако на ряде частных автозаправочных станций по-прежнему фиксируются резкие скачки цен.
В Ростовской области продолжают действовать временные ограничения на отпуск топлива. Автолюбители сталкиваются с перебоями: на некоторых АЗС горючее полностью отсутствует, а на работающих точках водители вынуждены отстаивать длинные очереди.
Действующие лимиты заправки остаются прежними:
Бензин: не более 30 литров на одно легковое транспортное средство.
Дизельное топливо: не более 60 литров на легковое авто, до 200 литров для грузовиков и спецтехники, до 300 литров для пассажирского транспорта.
Средние цены на АЗС региона по состоянию на 14 июля 2026 года:
АИ-92 — 81.33 ₽/л.
АИ-95 — 89.12 ₽/л.
АИ-98 — 111.15 ₽/л.
Дизельное топливо — 88.9 ₽/л.
АЗС в Ростовской области станут информировать водителей о наличии топлива.
Губернатор Юрий Слюсарь поручил информировать автомоблистов о наличии горючего на донских заправках. Об этом глава региона сообщил в своём канале.
Он поручил местным властям организовать понятное информирование для водителей. Автолюбители должны чётко понимать, есть ли бензин на АЗС и когда он появится. Это поможет не стоять зря и избжать больших очередей.
Кром того, на АЗС начнут дежурить волонтёры и казаки. Они помогут пожилым и будут следить за порядком.
Тройное ДТП в Ростовской области закончилось опрокидыванием в кювет.
ДТП произошло на 40-м километре автодороги «Новороссия» Р-280 в Неклиновском районе. По данным ГАИ, 23-летняя женщина за рулём Toyota Camry при перестроении, по предварительным данным, не уступила дорогу попутному автомобилю.
В результате иномарка столкнулась с Kia Carens под управлением 57-летнего мужчины. От удара его машину занесло, автомобиль влетел в «Ладу Гранту», которая стояла на островке безопасности. Машину опрокинуло в кювет.
Пострадали пассажиры «Лады» — 23-летний и 49-летний мужчины.
Жара до 33 градусов: погода в Ростовской области 14 июля.
14 июля в Ростовской области будет днём тёплым и солнечным. Температура воздуха утром составит +24° при ясном небе. Днём по области ожидается от +25° до +29°, а местами жара может достигать +33°. К вечеру температура снизится до +22°…+27°.
В светлое время суток ожидается облачность с прояснениями. Днём осадков не предвидится, но к вечеру или ночи возможен кратковременный дождь. Атмосферное давление составит около 752 мм рт. ст., а скорость ветра будет небольшой, около 3−5 м/с.