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Променад в Янтарном засыпало 1.5-метровым слоем песка

Техники для расчистки у муниципалитета нет.

Пляжная инфраструктура в Янтарном серьезно пострадала от прошедшего недавно шторма. Удар стихии принял на себя Центральный пляж поселка, его сильно засыпало, а чистить нечем. Об этом 13 июля на оперативном совещании в правительстве сказала глава Янтарного округа Ирина Гракова.

— На сегодняшний день у нас требуется расчистка променада порядка 800 метров. Променад очень сильно занесло, в некоторых местах высота песка достигает 1.5 м, его практически не видно. Требуется специальная техника. Своей техники нету, — сказала глава района и отметила, что на расчистку требует более 1.5 млн рублей.

Также местные чиновники рассказали о том, что аквапарк в Янтарном после шторма не подлежит восстановлению. Повредило шезлонги, домики. Общий ущерб превысил 25 млн рублей.