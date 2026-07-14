Забирала дочь из полиции, готовится к свадьбе сына: Агурбаш раскрыла правду о детях

Певица Анжелика Агурбаш в подкасте «До Звезды» рассказала, как сейчас живут ее наследники. Артистка в шутку называет себя «мама-папа», так как всегда сама несла ответственность за детей, стараясь не полагаться на мужчин.
— У младшего сына есть девушка — оперная певица. Сам Анастас учится в Берлине на музыкального продюсера. Так что у них творческий тандем, — поделилась исполнительница.
Еще один сын певицы, Никита, недавно сделал предложение своей возлюбленной. По словам Агурбаш, свадебное торжество состоится уже скоро, планируется провести две регистрации — в Минске и в Москве.
При этом артистка призналась, что с воспитанием наследников связаны не только приятные моменты. Исполнительница раскрыла, что единственная дочь в свое время доставила ей немало проблем.
— Никто не знает, но в 16 лет Дарья уже была в команде Тимати. В бэк-вокале пела пять лет, много ездила, гастролировала, зарабатывала больше меня. Я не раз ее вытаскивала из полиции, — подытожила Агурбаш.
В прошлом году певица решила перенести свадьбу с бизнесменом, сославшись на продолжающееся уголовное преследование в Белоруссии. Она заочно арестована за поддержку протестов и до сих пор сталкивается с правовыми ограничениями.