Белорусский адвокат сказала, можно ли выкладывать видео нарушений в интернет

Адвокат специализированной юридической консультации города Минска «Правовая защита» Минской городской коллегии адвокатов Инна Слобина в эфире телеканала СТВ сказала, можно ли выкладывать видео нарушений в интернет.
Специалист привела примеры со случившейся аварией или ситуацией, когда водителя специально подрезали на дороге. В таких случаях белорусы могут снять видео в свою защиту. Но, добавляет адвокат, важно понимать, куда его выкладывать:
— Если это будет интернет, то нельзя, потому что будет виден номерной знак, человек будет виден. Законы о персональных данных никто не отменял.
Если же видео отправить в милицию или соответствующий орган, который будет разбираться в ситуации, то это допускается.
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