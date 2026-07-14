Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский адвокат сказала, можно ли выкладывать видео нарушений в интернет

Адвоката пояснила, могут ли белорусы выложить видео нарушений в интернет.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат специализированной юридической консультации города Минска «Правовая защита» Минской городской коллегии адвокатов Инна Слобина в эфире телеканала СТВ сказала, можно ли выкладывать видео нарушений в интернет.

Специалист привела примеры со случившейся аварией или ситуацией, когда водителя специально подрезали на дороге. В таких случаях белорусы могут снять видео в свою защиту. Но, добавляет адвокат, важно понимать, куда его выкладывать:

— Если это будет интернет, то нельзя, потому что будет виден номерной знак, человек будет виден. Законы о персональных данных никто не отменял.

Если же видео отправить в милицию или соответствующий орган, который будет разбираться в ситуации, то это допускается.

Ранее адвокат сказала, могут ли белорусы публиковать в соцсетях свои расчетные листки.

Тем временем в Беларуси МВД начало проверки из-за «слива» данных ритуальным агентам.

Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов сказал, ждать ли аномальной жары в Беларуси.