Запомнит! Эксперт Павловская сказала, как уберечь ребёнка от авантюр на воде

Летний сезон из года в год, традиционно сопровождается происшествиями на водоёмах, фигурантами которых нередко становятся дети. Искупаться в запрещённом месте, переплыть реку на спор, притвориться тонущим — классика подростковых водных забав, которые, к сожалению, часто заканчиваются трагически.
Как родителю достучаться до ребёнка и объяснить, что с водой не шутят, чтобы он понял, принял и в нужный момент остановился, рассказала психолог Валентина Павловская.
Правила и границы.
Проговаривать и повторять. На протяжении всего тёплого сезона важно вновь и вновь поднимать тему безопасного нахождения у воды и не нарушать правила самим.
«Дети всегда ориентируются на взрослых. Если мама и папа заходят в реку под знаком “Купаться запрещено”, ребята делают вывод, что правилами, продиктованными как обществом, так и семьёй, можно пренебрегать», — предупреждает эксперт.
Если с рождения малышей родители устанавливают правила, на которые нужно опираться, и границы, которые нельзя нарушать, дети привыкают следовать заданному распорядку. Когда в семье культивируется доверительное общение, приветствуется диалог, нет постоянных фоновых обвинений и претензий, младшие относятся к просьбам и поручениям старших внимательно и серьёзно.
Но если ранее родители не находили времени пообщаться с ребёнком по душам и организовать совместную деятельность, он не начнёт прислушиваться к советам и следовать запретам по щелчку пальцев.
Хорошая новость: границы и правила можно начать вводить в любой момент, но постепенно, бережно и набравшись терпения.
Кого не возьмут на «слабо».
Самостоятельность — важный навык, развитию которого также должны способствовать родители.
«Дети, за которых всё решают папа и мама и которым ничего не разрешают делать самим, склонны следовать за толпой. И напротив, ребёнок, имеющий некую долю самостоятельности и ответственности, подумает, стоит ли купаться в запрещённом месте или что-то доказывать другу, который спрашивает: “А тебе слабо?”», —говорит Валентина Павловская, подчёркивая, что опыт принятия решений формирует критическое мышление и способность оценивать ситуацию.
Рассказывать о произошедших в результате безответственного поведения несчастных случаях, по словам специалиста, ребёнку тоже нужно: он должен быть в курсе возможных последствий неосторожного купания.
При этом самым маленьким стоит подавать информацию очень аккуратно и дозированно, чтобы не сформировать у них страх воды. Сильно испугавшись, малыш может отказаться даже от купания в ванне.
Если страшно отказать.
Как быть с подростками, для которых мнение друзей в силу возраста очень важно? Не все способны отказаться от «классной» идеи компанейского заводилы доплыть до другого берега.
Ребята, у которых критическое мышление усилено адекватной самооценкой, просто откажутся. А что делать тем, кто боится оторваться от коллектива, даже если их не заставляют присоединиться к авантюре?
К таким ситуациям лучше готовиться заранее — дома. Родителю можно условиться с подростком: когда хочешь покинуть какое-то место, но стесняешься, сделай мне дозвон и сбрось (и/или отправь сообщение с заранее оговорённым словом-паролем), а я перезвоню тебе и скажу, что нужно срочно прийти домой, потому что приехали гости или требуется твоя помощь. Так школьник может уйти по «объективной» причине, не боясь показаться каким-то не таким.
Параллельно стоит развивать умение отказывать. Порассуждайте с ребёнком: настоящие друзья — это те, кому нужно что-то постоянно доказывать, чтобы оставаться с ними в отношениях, или те, кто готов принимать не только согласия, но и отказы?
«Любые ситуации, которые могут произойти в социуме, необходимо прорабатывать в семье. Когда подросток знает, что за отказ его не перестанет любить мама, ему будет проще говорить нет другу», — отмечает эксперт.