Запомнит! Эксперт Павловская сказала, как уберечь ребёнка от авантюр на воде

К таким ситуациям лучше готовиться заранее — дома. Родителю можно условиться с подростком: когда хочешь покинуть какое-то место, но стесняешься, сделай мне дозвон и сбрось (и/или отправь сообщение с заранее оговорённым словом-паролем), а я перезвоню тебе и скажу, что нужно срочно прийти домой, потому что приехали гости или требуется твоя помощь. Так школьник может уйти по «объективной» причине, не боясь показаться каким-то не таким.