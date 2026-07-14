Изнасилование 15-летней девочки расследуют в Актюбинской области

По данным Telegram-канала «Криминальный Казахстан», 19 мая школьница отправилась на прогулку с подругой, после чего они зашли к ней домой. Там оказался старший брат подруги — 22-летний парень, которого пострадавшая знала с детства. Он якобы над ней надругался. «После случившегося девочка никому ничего не говорила. По словам родственников, ей пригрозили убийством. Она замкнулась в себе и лишь спустя время доверилась старшему брату, который сразу обратился в полицию. Сестра пострадавшей забрала ее в город, так как оставаться в селе рядом с подозреваемым было небезопасно», — отмечается в посте.