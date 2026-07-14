В Комсомольске-на-Амуре мужчина из мести повредил машину бывшей и получил 300 часов работ

Как сообщили в ГУ МВД России по Хабаровскому краю, в ноябре прошлого года в отдел полиции № 1 обратилась 39-летняя горожанка. Она рассказала, что неизвестный повредил её автомобиль, ущерб она оценила в 213 тысяч рублей. Полицейские задержали ранее судимого за кражу мужчину. Следствием установлено, что он пришёл в квартиру к бывшей девушке, где между ними произошёл конфликт. После ссоры подсудимый вышел во двор, заметил машину потерпевшей на парковке и подобранным поблизости камнем повредил кузов. Техническая экспертиза определила общий ущерб в 270 тысяч рублей. Потерпевшей возместили лишь около 80 тысяч рублей. Центральный районный суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 167 УК РФ и назначил 300 часов обязательных работ, а также постановил взыскать в пользу потерпевшей 200 тысяч 800 рублей. Приговор вступил в законную силу.