В Казахстане предлагают отменить ИПН на доходы от цифровых активов

В частности, в Проектном офисе предложили создать льготные налоговые условия для стимулирования легального оборота цифровых активов. «Для этого предусмотрено освобождение физических лиц от уплаты индивидуального подоходного налога по доходам от операций с цифровыми активами, совершенных через казахстанских провайдеров услуг цифровых активов, на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года», — подчеркивается в сообщении.