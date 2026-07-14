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В Казахстане предлагают отменить ИПН на доходы от цифровых активов

Пакет также дополнен поправками, направленными на дальнейшую цифровизацию налогового администрирования, совершенствование налоговых процедур и устранение выявленных в ходе применения Налогового кодекса вопросов.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 14 июля — Sputnik. Новый пакет поправок в Налоговый кодекс обсудили на заседании Проектного офиса по внедрению документа, сообщили в пресс-службе премьер-министра.

В частности, в Проектном офисе предложили создать льготные налоговые условия для стимулирования легального оборота цифровых активов. «Для этого предусмотрено освобождение физических лиц от уплаты индивидуального подоходного налога по доходам от операций с цифровыми активами, совершенных через казахстанских провайдеров услуг цифровых активов, на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, отдельный блок поправок направлен на совершенствование механизмов господдержки инвестиционных проектов и создание более привлекательных условий для иностранных инвесторов. «Предлагается восстановить механизм заключения инвестиционных приоритетных контрактов, а также соглашений об инвестициях со всем предусмотренным пакетом фискальных преференций», — указывается в сообщении.

Инвесторам предлагают возможность самостоятельно подводить необходимую инфраструктуру с последующим возмещением понесенных затрат через механизм вычетов по КПН.

В новый пакет также вошли решения с предыдущих заседаний Проектного офиса. Среди них — введение сверхвычета на расходы по маркировке товаров, расширение вычетов по ИПН для лиц с инвалидностью, отмечается в сообщении.

Среди других поправок — восстановление освобождения отдельных доходов от социального налога, освобождение факторинга и форфейтинга от НДС, корректировка НДС по сельскохозяйственной продукции, относимого в зачет, акциз на плодовые вина и другие инициативы.

Нерезидентам в долгосрочных проектах смягчили срок признания доходов в Казахстане.

Пакет также дополнен поправками, направленными на дальнейшую цифровизацию налогового администрирования, совершенствование налоговых процедур и устранение выявленных в ходе применения Налогового кодекса вопросов.