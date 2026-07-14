Воркаут, диджеинг, граффити: фестиваль уличного искусства «Поехали» пройдет в Комсомольске-на-Амуре 19 июля (14+)

На набережной города Юности развернется масштабный фестиваль уличных видов искусства и спорта. Мероприятие организовано в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети». Участниками станут 100 молодых людей от 14 до 35 лет. Регистрация открыта до 17 июля. Программа фестиваля охватывает 11 направлений: BMX, скейтбординг, кикскутеринг, стритбол, воркаут, футбольный фристайл, брейкинг, хип-хоп, диджеинг, граффити и скалолазание. На площадках пройдут трюковые заезды, танцевальные баттлы, диджей-сеты и турниры. Одним из ярких событий станет создание масштабного арт-объекта граффити-райтерами на стене у Дома молодежи. В течение дня на площадках будут проходить показательные выступления мастеров и открытые мастер-классы — попробовать свои силы в уличных дисциплинах сможет любой желающий. Оценивать участников будут приглашенные эксперты по каждому из направлений.