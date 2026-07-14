Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воркаут, диджеинг, граффити: фестиваль уличного искусства «Поехали» пройдет в Комсомольске-на-Амуре 19 июля (14+)

На набережной города Юности развернется масштабный фестиваль уличных видов искусства и спорта. Мероприятие организовано в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети». Участниками станут 100 молодых людей от 14 до 35 лет. Регистрация открыта до 17 июля. Программа фестиваля охватывает 11 направлений: BMX, скейтбординг, кикскутеринг, стритбол, воркаут, футбольный фристайл, брейкинг, хип-хоп, диджеинг, граффити и скалолазание. На.

Источник: Губерния онлайн

На набережной города Юности развернется масштабный фестиваль уличных видов искусства и спорта. Мероприятие организовано в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети». Участниками станут 100 молодых людей от 14 до 35 лет. Регистрация открыта до 17 июля. Программа фестиваля охватывает 11 направлений: BMX, скейтбординг, кикскутеринг, стритбол, воркаут, футбольный фристайл, брейкинг, хип-хоп, диджеинг, граффити и скалолазание. На площадках пройдут трюковые заезды, танцевальные баттлы, диджей-сеты и турниры. Одним из ярких событий станет создание масштабного арт-объекта граффити-райтерами на стене у Дома молодежи. В течение дня на площадках будут проходить показательные выступления мастеров и открытые мастер-классы — попробовать свои силы в уличных дисциплинах сможет любой желающий. Оценивать участников будут приглашенные эксперты по каждому из направлений.