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Умерла 20-летняя модель Хадиджа Рагимова, которой ампутировали ногу из-за рака

Умерла 20-летняя модель Хадиджа Рагимова, которой врачи ампутировали ногу из-за онкологии. О смерти девушки рассказали ее близкие.

Умерла 20-летняя модель Хадиджа Рагимова, которой врачи ампутировали ногу из-за онкологии. О смерти девушки рассказали ее близкие.

— Выражаем искренние соболезнования семье Хадиджи, ее родным и всем, кто ее любил. Желаем вам сил и терпения в этот тяжелый час. Порой жизнь слишком рано забирает лучших людей. Но любовь, добрые воспоминания и свет, который они оставляют после себя, живут в сердцах навсегда, — передает портал 1news.az.

После ампутации ноги она продолжила проходить курсы химиотерапии, поскольку у нее также были опухоли в руке, которую тоже могли ампутировать. Она мечтала помогать людям с инвалидностью и на своем примере показывать, как нужно справляться с трудностями.

Блогер Ирина Небога (настоящее имя Ирина Антонова) скончалась в возрасте 21 года после долгой борьбы с раком. В соцсетях ее знали как ироничную девушку, которая не боится говорить честно о своем диагнозе. «Вечерняя Москва» рассказывает, чем болела блогер и как она прославилась в Сети.