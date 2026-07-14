Умерла 20-летняя модель Хадиджа Рагимова, которой ампутировали ногу из-за рака

— Выражаем искренние соболезнования семье Хадиджи, ее родным и всем, кто ее любил. Желаем вам сил и терпения в этот тяжелый час. Порой жизнь слишком рано забирает лучших людей. Но любовь, добрые воспоминания и свет, который они оставляют после себя, живут в сердцах навсегда, — передает портал 1news.az.